الأمم المتحدة توقف مساعدات غذائية لـ50 ألف سوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه سيعلق توزيع المساعدات الغذائية الشهرية لـ50 ألف سوري في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب شمالي سوريا؛ بسبب انعدام الأمن.
وقال ذلك المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، هيرفيه فيرهوسيل، في مؤتمر صحفي أدلى به في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، اليوم الجمعة.
وطالب فيرهوسيل جميع الأطراف المتنازعة إلى "الحد من العنف، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار (سوتشي) الموقع بين تركيا وروسيا في 2018".
وأوضح أن مواصلة البرنامج توزيع مساعدات غذائية في أماكن يسمح الوضع الأمني فيها بذلك، وتعليقها في مناطق زادت فيها حدة الاشتباكات.
وأشار إلى أن تعليق البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ 50 شخص في منطقة "خفض التصعيد"، سببه انعدام الأمن.
ويذكر أن محافظة إدلب، مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، تشكلن جزءا صغيرا من ريف اللاذقية الشمالي، وهي مناطق "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في أيلول/ سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازخية نور سلطان (أستانا سابقا).
وعقدت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، وفي أيلول/ سبتمبر 2018 من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر خلال نفس العام.
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