إصابات بمسيرة كفر قدّوم واعتداء على مسعفين بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب فلسطينيان بجروح، والعشرات بحالات اختناق، بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، باعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل، انطلقت من بلدة كفر قدوم، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول"، عن شهود عيان،قولهم، إن فلسطينييْن أُصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهما طفل أصيب في منطقة الظهر، وتم تقديم العلاج لهما ميدانيا.

ورشق المشاركون في المسيرة القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، خلال المسيرة التي نُظِّمت للمطالبة بفتح مدخل القرية المغلق منذ 15 عاما.

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الاعتداء على طاقم إسعاف في باب الأسباط

وفي سياق متّصل، اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بالضرب على أحد طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في منطقة باب الأسباط، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وقالت الجمعية إن "الاعتداء جاء بعد محاوله إدخال سيارة إسعاف لنقل أحد المرضى في منطقة باب الأسباط".