هـ. باقة الغربية يتقدم خطوة أخرى نحو الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل باقة الغربية فوزا ساحقا على ضيفه هبوعيل هرتسليا بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن المرحلة الثانية لاختبارات الصعود المؤدية إلى مستوى الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب باقة الغربية، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الباقاوي برباعية أحرزها كل من اللاعبين أوهاد كادوسي في الدقيقة السابعة، ونير أفرجيل (هاتريك) في الدقائق 20 و27 و37.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 سجل اللاعب عيدان مكدش الهدف الخامس لهبوعيل باقة الغربية، وفي الدقيقة 66 قلص الفريق الخصم الفارق بهدفه الأول، ثم في الدقيقة 88 تلقت شباك هبوعيل باقة الغربية هدفا ثانيا.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربتي جزاء احتسبهما الحكم لصالح الفريق المضيف في الدقائق 75 و77.

وبهذا الفوز، انتقل هبوعيل باقة الغربية إلى المرحلة قبل الأخيرة من اختبارات الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، والتي سيلاقي فيها الفائز من نهائي اختبارات الصعود بالمنطقة الجنوبية.