انتهاء أول أيام محادثات التجارة بين أمريكا والصين

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الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني فى لقاء سابق
اختتم عدد من المفاوضين التجاريين الكبار من الصين والولايات المتحدة، اليوم الأول من بين يومين لمحادثات تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار. وتستعد الولايات المتحدة للمضي قدما في خطط لزيادة الرسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وفقا لوكالة «رويترز». وشهدت الفترة الماضية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي، حين أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق، وخففت من التزامات بتلبية مطالب أمريكية بالإصلاح التجاري.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بزيادة الرسوم.وقابلت الصين ذلك مؤكدة بأنها سترد.وخسرت شركات من البلدين مليارات الدولارات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ 10 أشهر.وتبادل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الحديث لمدة
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بزيادة الرسوم.
وقابلت الصين ذلك مؤكدة بأنها سترد.
وخسرت شركات من البلدين مليارات الدولارات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ 10 أشهر.
وتبادل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الحديث لمدة 90 دقيقة، الخميس، ومن المتوقع أن يتم استئناف المحادثات اليوم الجمعة.
ولم يتحدث المسؤولون للصحفيين لدى مغادرتهم مكان إجراء المحادثات.
كان ترامب قد قال إن الصين نقضت الاتفاق الذي أبرم في المحادثات التجارية بينهما، حيث جاءت تصريحات ترامب بعدما قالت بكين إنها سترد بإجراءات مضادة ضرورية إذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية.
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