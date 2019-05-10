وصول طائرات B52 الأمريكية إلى قطر كجزء من مهام القوة القاصفة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي وصول طائرات B52 إلى قاعدة العديد في قطر، كجزء من قوة المهام القاصفة التي أرسلت للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

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وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أكد ، في 13 يناير 2019، أنه “تم الاتفاق مع قطر على توسيع الوجود الأمريكي في قاعدة العديد”.