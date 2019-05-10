غرق 70 مهاجرًا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 آخرين

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن ما لا يقل عن 70 مهاجرا لقوا حتفهم اليوم الجمعة عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس بينما تم إنقاذ 16 آخرين.

وأضافت الوكالة أن القارب انقلب على بعد 40 ميلا بحريا من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة تونس وأن زوارق الصيد أنقذت الناجين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد القتلى 50 على الأقل.