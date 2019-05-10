أكاديمي إماراتي: دول الخليج العربي مستعدة لاندلاع مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا

ومضى" دول الخليج العربي مستعدة لكل الاحتمالات بما في ذلك اندلاع مواجهة عسكرية بين ايران وامريكا".

وشدد أن "دول الخليج لا تود حربا لكن ان اندلعت فهي محصنة بافضل درع دفاعي يمكن تخيله وستكون مستفيدة من تحجيم ايران وتقزيمها وتقليع مخالبها وان حدث انهيار لنظامها الكهنوتي التوسعي فاهلا به من انهيار".



ورد على أحد المعلقين قائلا "لا احد يرغب في الحرب وقرار الحرب ليس بيدنا بل بيد واشنطن وطهران وان اندلعت الحرب فالخاسر الاكبر ايران".

واختتم "سنتضرر قليلا أو كثيرا لأننا الأقرب لكن دولنا واقتصادياتنا من القوة بحيث أنها ستكون اكبر الرابحين وليس اكبر الخاسرين على المدى القريب والبعيد، اضعاف ايران قوة لنا".