أمير داعشي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية قبر سليمان شاه التركية بسوريا

كشف أمير داعشي اليوم الجمعة عن عملية قبر سليمان شاه، قرب تركيا.

وأكد، في مقطع فيديو أن المساعدات اللوجستية كانت تصل للجنود الأتراك في أوقات محددة ودوريا.

وأضاف: كان ممنوعا دخول الجيش التركي للمنطقة وتغيير طواقم الجند، وكانت لا تتم الا عن طريق التنسيق مع داعش، عبر طريق جرابلس الراعي.

Advertisements

وفي العام 2014 ذكر موقع "Nordic Monitor" التابع لمركز ستوكهولم للحريات، أن القضاء التركي أكد صحة تسجيل صوتي مسرب تحدث فيه مسؤولون أتراك رفيعون عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا بذريعة مفبركة، ألا وهي حماية قبر سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية.

ووثق التسجيل الصوتي، حديث كل من وزير الخارجية آنذاك، أحمد داوود أوغلو، ووكيل وزارته، فريدون سينيرلي أوغلو، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات "MIT"، هاكان فيدان، ونائب رئيس هيئة الأركان، الجنرال يشار غولر، وهم يتحدثون في مقر الخارجية يوم 13 مارس 2013 عن شن عمليات عسكرية في سوريا.

وأوضح موقع "Nordic Monitor"، الأربعاء، أن التأكيد القضائي لصحة محتوى التسجيل "الفاضح" تم "عن طريق الصدفة" عندما حقق المدعي العام في تهم التجسس على اجتماع ضم مسؤولين كبارا في حكومة رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان.