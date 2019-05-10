بناء على مذكرة أمريكية.. إسبانيا تعتقل وزيراً فنزويلياً سابقاً

اعتقلت شرطة إسبانيا وزيرا فنزويليا سابقا بالعاصمة (مدريد) بناء على مذكرة اعتقال أمريكية؛ على خلفية اتهامات تتعلق بقضية غسيل أموال متصلة بشركة النفط المملوكة للحكومة الفنزويلية والمعروفة اختصارًا بـ "بي دي في إس إيه".

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير فنزويلا للتنمية الكهربائية السابق، خافيير ألفارادو أوتشوا، يواجه أيضًا تحقيقين منفصلين في قضيتين تتعلقان بقضايا فساد وغسيل أموال أمام المحاكم الإسبانية، مشيرة إلى أنه قد وجهت إليه اتهامات في أندورا أيضًا على خلفية مزاعم تتعلق بقضية غسيل أموال من شركة "بي دي في إس إيه".

ونوهت الشبكة إلى أنه سيتم التحقيق مع أوتشوا في البرتغال فيما يتعلق باتهامات في قضية رشوة محتملة متورط فيها بنك في العاصمة البرتغالية (لشبونة) وحسابات إيداع أموال من شركة النفط الفنزويلية.