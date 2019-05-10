وذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع، أن المنتج الصحفي المذكور دخل إلى مركز مراقبة التحليق الأرضي في المطار وطالب مراقبي الحركة الجوية بتسليمه تسجيلات مكالمات طاقم الطائرة المنكوبة مع المراقبة الأرضية.
وأضاف المصدر أن هذا المنتج قدم وثائق مزورة باسم النيابة العامة الروسية، ولكن مراقبي الحركة الأرضية بالمطار شكوا في أمره، واتصلوا بالشرطة التي اعتقلته.. وتم فتح قضية جنائية ضده وفقا لمادة تزوير وتحضير أو ترويج وبيع وثائق مزورة.
ومن جهته، أكد رئيس تحرير القناة، مكسيم إيساكوف، واقعة توقيف أحد العاملين لديه، ولكنه نفى وجود وثائق مزورة لدى الصحفي المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الروسي يحتجز صحفياً بتهمة التزوير وانتحال صفة أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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