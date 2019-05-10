الخليج: سعي إيراني لقلب الطاولة بعد الشعور بالعزلة

قالت صحيفة الخليج إن إيران دخلت في مواجهة جديدة مع أوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية،

بعدما أعلن الرئيس حسن روحاني انسحاب بلاده من التزامات عدة في الاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه مع

الغرب عام 2015، قبل أن تنسحب منه واشنطن في وقت سابق من العام الماضي، ترافق مع فرض الرئيس

دونالد ترامب عقوبات مشددة عليها في خطوة لإرغامها على إعادة توقيع الاتفاق بشروط تختلف عن تلك التي تم

التوصل إليها في ظل حكم الرئيس باراك أوباما.

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ولفتت الصحيفة الى ان الخطوة الإيرانية تثير قلق أوروبا ومعها الصين وروسيا، التي سارعت للتأكيد على ضرورة التزام الأطراف كافة بالاتفاق وعدم التصعيد، ورفع الاتحاد الأوروبي من سقف لهجته عندما أبلغ إيران بوجوب التقيد بتنفيذ التزاماتها كاملة، فيما كانت الرئاسة الفرنسية أكثر وضوحاً بالحديث عن أن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت عن أجزاء من الاتفاق، ما يعني أن الخلافات امتدت لتشمل ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، بل والاتحاد الأوروبي أيضاً.

و اضافت الصحيفة انه بات من الواضح أن إيران ترغب في قلب المعادلة بعد الشعور بازدياد عزلتها وتأثير القرارات الأمريكية الأخيرة عليها، خاصة على الاقتصاد، انعكس ذلك بشكل جلي بتصريحات الرئيس روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، اللذين شكيا من انهيار اقتصاد البلاد وعدم قدرة البلد من تصدير النفط، الأمر الذي دفع طهران إلى اتخاذ قرار بمواصلة تخصيب مخزون اليوارنيوم في الداخل، بدلاً من بيعه إلى الخارج، والتهديد باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوماً، بل إن روحاني توعد دول الاتحاد الأوروبي بمزيد من التصعيد، إن لم تف بتلك الالتزامات، من بينها تطوير مفاعل أراك للمياه الثقيلة، اعتماداً على خطط تمت قبل توقيع الاتفاق.

و اشارت الصحيفة الى ان هذه التطورات تزامنت مع إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات إبرهام لينكولن إلى منطقة الخليج لمواجهة ما تسميها "تهديدات تواجه القوات الأمريكية وحلفاءها، من إيران"، ويمكن فهم ذلك من خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي حرص على توجيه رسائل إلى طهران، فحواها أن لدى الولايات المتحدة القدرة على مواجهة أي خطر يهدد مصالحها أو مصالح حلفائها في المنطقة.

و اختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها مشيرة الى ان السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل انتهت اللعبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ المؤشرات التي نشاهدها اليوم تقود إلى ذلك، خاصة بعد أن أبدت واشنطن حزماً وجدية أكبر في التعاطي مع إيران، لدرجة دفعتها إلى التخلي عن أصدقائها الأوروبيين أو على الأقل التشكيك بمواقفهم، فيما وصلت طهران إلى الأمتار الأخيرة في مواجهتها مع واشنطن، وتوشك على خسارة السباق.