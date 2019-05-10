المسلمون الصائمون يناشدون الحكومة إعادة فتح الحدود الصومالية في كينيا

حث المسلمون في مانديرا الحكومة الكينية على إعادة فتح الحدود الصومالية الكينية التي أغلقت في عام 2009 لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات.

ومع ذلك ، صرح مفوض مقاطعة مانديرا (CC) ، أولاكا كوتسوا للصحافة أن الحدود ستبقى مغلقة للحد من عبور الإرهابيين إلى البلاد وقتل الناس.

وقال إن الإغلاق حال دون تسلل البضائع المهربة إلى البلاد.

طلب هاميزي جيلو من الحكومة التفكير في إعادة فتح الحدود من أجل وقف ارتفاع تكلفة المواد الغذائية.

وقال جيلو إن البضائع القادمة من الصومال أرخص مقارنة بتلك الموجودة في نيروبي التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر.

وقال الشيخ عبد الله حسن ، الذي تحدث للصحافة في بلدة مانديرا ، إنه ينبغي على السكان أن يصلوا الله لمساعدتهم في استعادة الأمن في المنطقة.

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وأشار حسن إلى أن اختطاف طبيبين كوبيين في مستشفى المقاطعة مؤخراً كان بمثابة ضربة للأخوة الصحية في المنطقة.

وقال إن الممرضات والطبيب يساعدن في علاج المرضى من إثيوبيا والصومال في إجراء عمليات جراحية معقدة لا يستطيع الأطباء المحليون إجراؤها.

يوم السبت يشتبه في أن مسلحي حركة الشباب داهموا متجرا للمواد الغذائية في هاريريوسل يسرقون طعاما غير معروف القيمة ، وأصيب اثنان من جنود الاحتياط بالشرطة الوطنية عندما خطف المسلحون بندقيتين من طراز AK 47.

وقال لورانس أوموندي نائب مفوض مقاطعة مانديرا الشرقية إن المتشددين ربما يعيدون تخزين الطعام لشهر رمضان.

سخر حسين يارو أحد السكان من المقاتلين ، قائلاً إن الصيام لن يقربهم من الله ووصفه بأنه تمرين بلا جدوى.