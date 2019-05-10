حملة دولية تقدم وثائق بجرائم الإخوان إلى مؤسسات وهيئات أوروبية

قدمت الحملة الشعبية الدولية لكشف جرائم وإرهاب تنظيم جماعة الإخوان مئات الوثائق أمام مسؤولين وهيئات في العديد من الدول الأوروبية والغربية، وفي مقدمتها الكونجرس الأمريكي.

وقالت داليا زيادة، رئيسة المركز المصري للدراسات الديمقراطية والقيادية في الحملة، في بيان أمس: إن قيادات الحملة تواصلت مع المسؤولين في العديد من الدول الأوروبية والغربية، وفي مقدمتهم الكونجرس الأمريكي، لكشف جرائم الجماعة الإرهابية وتقديم الوثائق التي تثبت تورطها، وحث تلك المؤسسات والأشخاص على ممارسة ضغوط على صانع القرار الأوروبي والأمريكي، للعمل على تجميد نشاط الجماعة في الخارج، ومواجهة كل آليات التحريض التي تواصل بها الجماعة الإرهابية الهجوم والعمل ضد الدولة المصرية.

وكشف منير أديب الخبير في شؤون الحركات الإرهابية والإرهاب الدولي أن العديد من المنظمات المصرية الوطنية تواصلت مع منظمات حقوقية كبرى في فرنسا وألمانيا وأمريكا لكشف حقيقة إرهاب جماعة الإخوان، والتأكيد أنها العامل الرئيسي لانتشار الإرهاب في العالم، موضحاً أن تلك المنظمات أعدت تقارير موثقة عن العديد من الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم في مصر خلال الفترة الماضية.

وقال سعيد اللاوندي أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الأوروبيين، ولا سيما فرنسا وألمانيا، باتوا مقتنعين أن جماعة الإخوان مصدر رئيس لتفريخ العناصر الإرهابية، وأن دولاً مثل قطر وتركيا وإيران تساند تلك الجماعة الإرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.