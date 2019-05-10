صحيفة إماراتية: الجزيرة تتبني منطق الاحتلال الإيراني

قالت صحيفة الاتحاد ان التاريخ لا يبنى على التحريف والتزوير، ولا يتبدل بالنكايات والأحقاد.. وإذا تعمد إعلام أرعن تحريف مسمى الخليج العربي إلى "الفارسي" فإن هذا لا يغير من الحقائق التاريخية الواضحة كالشمس حول عروبة الخليج، والسعي الفارسي المستميت منذ احتلال إقليم الأحواز، وغيره من الأراضي، لطمس الهوية العربية للمنطقة.

وأشارت "الاتحاد" الى ان تبرع قناة تزعم أنها عربية وخليجية بتبني منطق الاحتلال الإيراني التوسعي، واستعمال مسمياته، لا يبدو غريباً ومخالفاً للمنطق وحسب، وإنما يكشف مستوى الانحدار الذي بلغه النظام في قطر، باعتبار أن قناة "الجزيرة"، تعتبر لسان حاله، وبوقه الإعلامي.. فالجمود الفكري الذي انزلق إليه، بات يقوده مع الأسف إلى ترهات، ومستوى غير مسبوق في مجافاة المنطق، وعدم احترام المعايير السياسية والأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الدول، لاسيما عندما تكون دولاً شقيقة، تتقاسم التاريخ والجغرافيا والانتماء القومي.

وأضافت انه إذا كان النظام في قطر، يعتقد أن بإمكانه استخدام فبركات تافهة في إطار خلافات افتعلها مع جيرانه، وأنه بذلك يسيء إليهم، فهذا يعني أنه لا يرى في الواقع أبعد من أنفه، إن أدرك ما يفعل، ذلك أن الأطماع الإيرانية التوسعية لا تشمل دولة خليجية بعينها، أو تطال شعباً عربياً بعينه، وإنما تضع الخليج العربي والمنطقة كلها تحت مرمى المخططات الاستعمارية العدوانية المكشوفة.

و اختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها منوهة انه إذا كانت قطر تعتقد أن "مغازلة سياسية" بلهاء كهذه لإيران، من شأنها أن تقوي من شوكتها، وتمرر مخططاتها، فإنها لا ترتكب خطأً سياسياً فحسب، وإنما "حماقة استثنائية"، تنم عن جهل تام بالحقائق التاريخية المسلمة بعروبة الخليج، الذي لن تنفي هويته خريطة غبية لـ "الجزيرة"، أو أمثالها من تجار الكذب.