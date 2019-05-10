إيران تعلن رفضها التفاوض وتتحدى واشنطن

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، أن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال جواني، الجمعة، إن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا"، وفق وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وأضاف أن "ترمب كان يظن أنه بعد العقوبات والضغوط الجديدة ستتجه إيران نحو التفكك الداخلي وترضخ في النهاية إلى المفاوضات مع أميركا".

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كما اعتبر جواني قيام الولايات المتحدة بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وإرسال حاملة الطائرات إلى الخليج العربي "مجرد ضغوط عسكرية"، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات لثني إيران للتفاوض.

وأكد أنه وفقاً للقرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ستنسحب طهران تدريجياً من الاتفاق النووي.

وحث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، قادة النظام الإيراني على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يستبعد مواجهة عسكرية في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.