وزير الخارجية البحريني يعلق على كذب قطر وقنوات لندن

كتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، "يقولون ما يقولون من كذب و زور في قطر و قنوات لندن المأجورة".
وأضاف بن أحمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ونحن و الحمدلله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى و أميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد و كل أهل البحرين هم جسد واحد و قلب واحد في صف واحد".
وفي تغريدة أخرى كتب قائلا" ليس هناك هدم لمجلس التعاون و من يقول هذا الكلام مخطئ تماما".
وأضاف" هناك صد للضرر و التآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس، و رحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده".
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