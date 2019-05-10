شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين عن قطر: رحم الله بلدا عرف قدره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، التصريحات بوجود محاولات تهدف لهدم مجلس التعاون الخليجي بـ«الخاطئة ومن يقولها مخطئ تماما».

ورد الوزير البحريني على سلسلة تغريدات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، الذي زعم فيه أن دول تحاول هدم منظومة مجلس التعاون الخليجي، وشدد آل خليفة على أنه هناك «صد للضرر والتآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس، ورحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده.. قطر».

وجاء في تغريدة الوزير البحريني على صفحته بتويتر، حيث قال: «ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماما. هناك صد للضرر والتآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس. ورحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده.. قطر».