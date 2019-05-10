بومبيو سيلتقي بوتين خلال زيارته الى روسيا الأسبوع المقبل

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل، في اجتماع هو الاعلى مستوى بين البلدين منذ عشرة أشهر.

وقالت الوزارة إن بومبيو سيلتقي بوتين الثلاثاء في سوتشي على البحر الاسود "لبحث سلسلة من المستجدات الثنائية ومتعددة الاطراف" بعد توقفه في موسكو.

ويعتبر هذا اللقاء اعلى اتصال أميركي مع بوتين منذ تموز/يوليو حين التقى الرئيس الاميركي دونالد ترمب الرئيس الروسي في فنلندا في قمة واجهت انتقادات في الولايات المتحدة.

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وهناك عدة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا بينها فنزويلا حيث تقدم بومبيو الدعوات الاميركية لمطالبة موسكو بوقف دعمها الرئيس نيكولاس مادورو.

كما تأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدعي الاميركي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016 والذي خلص الى عدم تواطوء فريق حملة ترامب في ذلك.

وكانت روسيا اعلنت في وقت سابق عن هذه الزيارة لكن لم يكن من الواضح ما اذا كان بومبيو سيلتقي بوتين. كما سيجري محادثات في سوتشي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقائهما الثاني خلال اسابيع بعدما اجتمعا على هامش مؤتمر حول القطب الشمالي في هلسنكي.

