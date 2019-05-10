جيف بيزوس يكشف عن مشروع مركبة للعودة إلى القمر بحلول 2024

اسماء السيد - واشنطن: كشف جيف بيزوس رئيس شركة "أمازون" وشركة "بلو أوريجن" الفضائية الخميس في واشنطن عن مشروع مركبة قمرية يريد استخدامها لنقل التجهيزات وربما البشر إلى القطب الجنوبي للقمر بحلول العام 2024.
وقال خلال عرض أمام الصحافيين "أقدم لكم بلو مون".
وكشف عن مجسم لمركبة كبيرة زنتها عدة أطنان قادرة على حمل أربعة مسبارات .
وأوضح جيف بيزوس "إنها مركبة رائعة وستتوجه إلى القمر"، مشيرًا إلى أن العمل عليها بوشر قبل ثلاث سنوات. وهي قادرة على نقل معدات علمية، فضلا عن مسبار للبشر أيضا على ما أكد.
ويهدف من خلالها الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، حيث تتوافر المياه. ويمكن استخدام المياه لانتاج الهيدروجين الذي يستخدم بعد ذلك كوقود لاستكشاف النظام الشمسي.
ولم يحدد أي تاريخ لأول عملية إطلاق إلا أنه أيّد هدف الإدارة الأميركية بإرسال رحلات مأهولة إلى القمر بحلول العام 2024، وقال إن مركبته القمرية ستكون جاهزة لهذه المهمة.
وأضاف: "يمكننا المساعدة في احترام هذه المهلة، لأننا بدأنا العمل قبل ثلاث سنوات. حان الوقت للعودة إلى القمر لكن هذه المرة سنبقى فيه".
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