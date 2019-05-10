شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ "خارجية البرلمان" الأسبوع المقبل..تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ثلاثة اجتماعات لها برئاسة النائب كريم درويش، الأسبوع المقبل، بمقر اللجنة بمجلس النواب. ويستعرض ”الخليج 365” موضوعات الاجتماعات على النحو التالى : Advertisements 1. اجتماع الأحد لمناقشة موازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020. 2. اجتماع الأثنين لمناقشة موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالى 2019/2020. 3. اجتماع الثلاثاء لاستعراض تقرير اللجنة حول موازنات وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعرض اقتراحات الأعضاء لتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى ضوء موازنتها لهذا العام عبر اللقاءات والفاعليات في المحافل الدولية.

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