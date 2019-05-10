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السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير الخدمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتى تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التى قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي (1)

 

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه فى هذا الإطار باستمرار التوسع فى عملية التطوير الخدمى والتنسيق الحضارى للمنطقة على نحو يخدم أهالى المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد  احد المتاجر التى كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالى المنطقة الذى كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي (2)

 

كان الرئيس قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذى تم تشييده حديثا بناءً على توجيهات سيادته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لحوالى 400 مصلى وأطلق عليه مسجد الحى القيوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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