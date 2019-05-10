أستاذ علوم سياسية: مساعى لعدد من دول أوروبا لتقييد نشاط الإخوان فى الغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مساعى من دول أوروبية لتقييد نشاط جماعة الإخوان فى الغرب، خاصة فى ظل مساعى الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أبرز الدول المرشحة لأن تصنف الإخوان تنظيم إرهابى فى أوروبا خلال الفترة المقبلة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، موضحا أنه حال صدور قرار أمريكى باعتبار الإخوان منظمة إرهابية سيشجع تلك الدول الأوروبية لاتخاذ ذات القرار.

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وأضاف: أصبح الغرب يعى جيدا، حجم الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان، فالتنظيم الذى أثبت ارتباطه بتنظيمات إرهابية كداعش، والقاعدة أضحى يشكل خطرا كبيرا على الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.