وهاب: بعد الذي نشاهده اليوم قررنا إقامة نصب تذكاري لغازي كنعان

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "‏بعد الذي نشاهده اليوم تشاورنا مع مجموعة أصدقاء وقررنا إقامة نصب تذكاري ل​غازي كنعان​ فقد كان الرجل ديمقراطيا أو على الأقل ليس ديكتاتوريا تافها وبعض الذين حملوا عليه بعد رحيله يبدو بأن أقصى طموحهم كان أن يصبحوا نسخة تايوانيه عنه".

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