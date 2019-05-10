المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اختتمت "أسبوع المرور العربي"

اختتمت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ فعاليات "أسبوع المرور العربي" - الذي يتم الاحتفال به في الفترة الممتدة من 4 الى 10 ايار من كل عام، والذي يحمل لهذا العام شعار: "​القيادة​ ... تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"- بتلاوة رسالة الأمين العام ل​مجلس وزراء الداخلية العرب​ محمد بن علي كومان، التي أصدرها كرسالة هادفة إلى التوعية على الثقافة المرورية.

وقد تُليت رسالة الدكتور كومان أمام عناصر قوى الأمن الداخلي في باحات مراكز مفارز السير.

وجاء في الرسالة أنه "يمثل اختيار الشعار لهذا العام "القيادة ... تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، رسالة مباشرة إلى السائق لتنمية روح المسؤولية لديه، واتخاذ القرار الصحيح عند القيادة والتقيّد بالإنظمة والقواعد المرورية وأهمية التعاون مع رجال المرور بهدف تحقيق أقصى مستويات السلامة له وللمحيطين به".

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وتشير إحصائيات ​منظمة الصحة العالمية​ إلى أن ​حوادث السير​ تتسبّب سنوياً في مقتل أكثر من /1.25/ مليون شخص ويتعرّض ما بين /20/ إلى /50/ مليون شخص آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة من جراء تلك الحوادث التي تؤدي في كثير من الحالات إلى إعاقة، كما تُعَدّ الحوادث المرورية السبب الأول للوفيات لدى ​الشباب​ ما بين /15/ و /29/ سنة...

إن القيادة مسؤولية وأي هفوة بسيطة قد تودي بحياة أحدهم أو تسبب خسائر مادية، فعدم الانتباه والاستهتار واللامبالاة وغيرها من السلوكيات الخاطئة تحسّنا جميعاً كمواطنين أولاً ثم كمؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية ثانياً على بذل المزيد من الجهود والمبادرات لتنمية الوعي في مجتمعاتنا، حتى يشعر كل فرد أن سلوكه أثناء القيادة كفيل بأن يحافظ على سلامته وسلامة غيره، بقدر ما قد يجعله عرضة للخطر على نفسه وأهله وماله وعلى المحيطين به، فلنقّد بسلامة لسلامتنا وسلامة غيرنا.

يُذكر أن ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ كانت قد اقامت أيضاً– خلال ثلاثة أيام (بتواريخ 6-8-10/5/2019) _ حواجز توعوية على جميع المناطق اللبنانية، جرى في خلالها توزيع منشور تضمّن موجز عن مخالفات ​قانون السير الجديد​.