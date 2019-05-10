مخزومي: لعدم التغاضي عن موقف أهالي عين المريسة بشأن مخطط تطوير كورنيش البحر

شدد رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه "لا يجوز التغاضي عن موقف أهالي ​عين المريسة​ حول مخطط تطوير كورنيش ​بيروت​ البحري، وندعو ​البلدية​ للاستماع إلى اقتراحاتهم المحقة".

وأكد "أننا مع مشاريع إنمائية لكورنيش البحر إنما الخاضعة لنتائج دراسة الأثر البيئي خصوصا وأن واجهة بيروت البحرية في خطر وسمعة ​الشاطئ اللبناني​ عموما على المحك".