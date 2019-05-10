شدد رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه "لا يجوز التغاضي عن موقف أهالي عين المريسة حول مخطط تطوير كورنيش بيروت البحري، وندعو البلدية للاستماع إلى اقتراحاتهم المحقة".
وأكد "أننا مع مشاريع إنمائية لكورنيش البحر إنما الخاضعة لنتائج دراسة الأثر البيئي خصوصا وأن واجهة بيروت البحرية في خطر وسمعة الشاطئ اللبناني عموما على المحك".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: لعدم التغاضي عن موقف أهالي عين المريسة بشأن مخطط تطوير كورنيش البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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