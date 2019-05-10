متفرغو اللبنانية حددوا مواعيد الاعتصامات في المناطق

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا استثنائيا، في مقر الرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وفي حضور الأعضاء. ولفتت الى أنه "تتوجه الهيئة التنفيذية بالتحية والتقدير للزملاء الأساتذة الذين لبوا بكثافة الدعوة للاعتصام المركزي الذي دعت إليه في باحة وزارة التربية والتعليم العالي. كما تتوجه بالشكر الخاص لأبنائها الطلاب الذي شاركوا في هذا الاعتصام. وقيمت الهيئة اللقاء مع وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب وتشكر له صراحته وتكبر فيه مصداقيته".
وأشارت الهيئة الى أنه طيستمر الإضراب العام والشامل الذي أعلنته الهيئة التنفيذية بناء على توصية الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية، الى أن تصدر الموازنة عن مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه".
كما تدعو الهيئة الأساتذة للمشاركة في الجمعيات العمومية في المناطق وفقا للبرنامج الآتي:
الاثنين 13/5/2019: الفروع الأولى والثانية -كلية العلوم الفنار، 11 صباحا.
الثلاثاء 14/5/2019: فروع الشمال - كلية الهندسة -الفرع الأول، 11 صباحا.
الأربعاء 15/5/2019: فروع البقاع - كلية الآداب - الفرع الرابع، 11 صباحا.
الخميس 16/5/2019: فروع الجنوب والنبطية - كلية الآداب - الفرع الخامس، 11 صباحا.
الجمعة 17/5/2019: فروع الجبل: كلية الفنون - دير القمر، 11 صباحا".
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