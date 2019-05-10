متفرغو اللبنانية حددوا مواعيد الاعتصامات في المناطق

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ اجتماعا استثنائيا، في مقر الرابطة برئاسة الدكتور ​يوسف ضاهر​ وفي حضور الأعضاء. ولفتت الى أنه "تتوجه الهيئة التنفيذية بالتحية والتقدير للزملاء الأساتذة الذين لبوا بكثافة الدعوة للاعتصام المركزي الذي دعت إليه في باحة وزارة التربية و​التعليم العالي​. كما تتوجه بالشكر الخاص لأبنائها ​الطلاب​ الذي شاركوا في هذا الاعتصام. وقيمت الهيئة اللقاء مع وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ ​أكرم شهيب​ وتشكر له صراحته وتكبر فيه مصداقيته".

وأشارت الهيئة الى أنه طيستمر الإضراب العام والشامل الذي أعلنته الهيئة التنفيذية بناء على توصية الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية، الى أن تصدر ​الموازنة​ عن ​مجلس الوزراء​ ليبنى على الشيء مقتضاه".

كما تدعو الهيئة الأساتذة للمشاركة في الجمعيات العمومية في المناطق وفقا للبرنامج الآتي:

الاثنين 13/5/2019: الفروع الأولى والثانية -كلية ​العلوم​ الفنار، 11 صباحا.

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الثلاثاء 14/5/2019: فروع الشمال - كلية الهندسة -الفرع الأول، 11 صباحا.

الأربعاء 15/5/2019: فروع البقاع - كلية الآداب - الفرع الرابع، 11 صباحا.

الخميس 16/5/2019: فروع الجنوب والنبطية - كلية الآداب - الفرع الخامس، 11 صباحا.

الجمعة 17/5/2019: فروع الجبل: كلية الفنون - دير القمر، 11 صباحا".