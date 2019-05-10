الهيئة التنسيقية لروابط التعليم: للبقاء على جهوزية تامة للمشاركة بالخطوات التصعيدية دفاعا عن الحقوق

أعلنت الهيئة التنسيقية لروابط التعليم في ​البقاع​ في بيان، أنها " تداولت بموضوع الرواتب والمس بالتقديمات التي هي حقوق ثابتة للموظفين وليست منة من احد، ومن غير المسموح ان يصور البعض ان هذه الحقوق هي لقمة سائغة واعتبارها حلا للاصلاحات المزعومة". ودعا المجتمعون "المعنيين الى السير بالاصلاحات في اطرها السليمة والتفتيش عن مزاريب الهدر ومكامن ​الفساد​، ولا يقبل ان يكون الاصلاح على حساب ​الاساتذة​ والمعلمين الذين لم يحصلوا حتى الآن على كامل حقوقهم ومطالبهم".

وقد رفع المجتمعون توصيات للهيئات الادارية، بدءا من "تفويض الهيئات الادارية بتصعيد المواقف واتخاذ الاجراءات العملية الرادعة لأي مس بالحقوق سواء باستمرار الاضراب او الدعوة سريعا الى ​اعتصامات​ مركزية، وصولا الى الاضراب المفتوح وتعطيل انهاء ​العام الدراسي​ و​الامتحانات الرسمية​ اذا اقتضى الامر. كما دعوا الى تنظيم اعتصامات في المناطق والمحافظات وامام ​الادارات العامة​، وذلك تمهيدا لمشاركة اكبر عدد ممكن من الزملاء الاساتذة والمعلمين في كافة المراحل والقطاعات للتعبير عن مواقفهم ازاء المس بحقوقهم وبلقمة عيش ابنائهم".

ودعا المجتمعون "كافة الزملاء في كل المراحل التعليمية وفي كل القطاعات التربوية الى البقاء على جهوزية تامة للمشاركة في الخطوات التصعيدية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات".