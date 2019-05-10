النشرة: قتيلان في حادث سير على طريق بعلبك الدولية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ عن وقوع ​حادث سير​ على ​طريق بعلبك الدولية​، مما أدى الى مقتل شخصين اثنين من الجنسية السورية، موضحا أن الرجلين وبينما كانا يجتازان بدراجتهما النارية الطريق الدولية قرب محطة الضياء على الطريق الدولي على احد الفتحات التي تربط الطريقين فوجىء بهما سائق ​سيارة​ من نوع جيب رباعية الدفع ما ادى الى صدمهما فقتلا على الفور.

وجنحت سيارة الجيب رباعية الدفع من نوع غراند شيروكي لتستقر باحد اعمدة الانارة على الطريق الدولي وتولت عناصر من ​الصليب الاحمر اللبناني​ بنقل الجثث الى احد ​مستشفيات​ المنطقة.