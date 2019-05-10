يازجي: رغم الظروف الصعبة سنؤدي خدمتنا في طريق المحبة والحق والثقافة

أكّد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي أن "الكنيسة لا تنسى احدًا، وعكار ليست منسية، وبالتالي فان عين ​المتروبوليت باسيليوس منصور​، ساهرة على حسن سير اعمال الابرشية، من اجل خدمة شعبها. وهذا ما لمسناه في عهد المثلث الرحمة المطران ​بولس بندلي​، وكذلك في عهد المطران باسيليوس منصور، الذي حول الابرشية، الى منارة روحية مؤسساتية، ما يدل أنكم في قلب الكنيسة وقلب سيادته".

وأشار البطريرك يازجي، في زيارته ل​جامعة البلمند​ - كلية ​عصام فارس​ للتكنولوجيا في بينو ضمن جولته الرعائية التي يقوم بها في عكار، إلى أن "بتأسيس البطربرك اغناطيوس الرابع للجامعة في العام 1988 وحصولها على ترخيص لبنائها ووصلت لتكون هذا الصرح التربوي، حيث اراد دولة الرئيس عصام فارس، ان يكون هناك فرع في بينو، وقدم دولته الارض و​البناء​، حتى بات لعكار فرع لجامعة البلمند"، لافتًا إلى أن "بالرغم من الظروف الصعبة سنؤدي خدمتنا في طريق ​المحبة​ والحق والثقافة".

وتمنّى لرئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق "التوفيق في مسيرته"، معتبرًا أن "الجامعة هي جامعة الكل وهي رسالة بأن تكون الى جانب أبنائها".