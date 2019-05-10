أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور "اننا نريد أن نبحث موضوع البريد وتلزيم البريد، لأن هذا القطاع لا يجلب للدولة الا خمسين مليون ليرة بالسنة، لذلك نريد طرح هذا الأمر للمناقشة في الجلسة المقبلة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو فاعور أنه "اليوم وغدا سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة"، مشيراً الى أن "هناك اقتراحات جديدة وأصبحنا بالشوط الأخير، وأعتقد أننا نحتاج الى جلسة أو جلستين بالكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: اليوم وغدا سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.