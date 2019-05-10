أبو فاعور: اليوم وغدا سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة

أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ "اننا نريد أن نبحث موضوع البريد وتلزيم البريد، لأن هذا القطاع لا يجلب للدولة الا خمسين مليون ليرة ب​السنة​، لذلك نريد طرح هذا الأمر للمناقشة في الجلسة المقبلة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو فاعور أنه "اليوم وغدا سيتم وضع اللمسات الأخيرة على ​الموازنة​"، مشيراً الى أن "هناك اقتراحات جديدة وأصبحنا بالشوط الأخير، وأعتقد أننا نحتاج الى جلسة أو جلستين بالكثير".