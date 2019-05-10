إرجاء محاكمة متهم بالاتصال بالموساد ومحاولة قتل قيادي فلسطيني

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد روجيه حلو، الى 16 كانون الأول المقبل، محاكمة حسين. ب المتهم بـ"الاتصال بالموساد الإسرائيلي وهو على بينة من أمره، وتسليمه وثائق ومعلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، حصل عليها بصفته الوظيفية، والاشتراك في محاولة قتل القيادي الفلسطيني محمد حمدان عمدا بواسطة تفجير إرهابي، تنفيذا لأوامر عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، ومراقبة مراكز الجيش اللبناني وحواجزه".
وجاء إرجاء الجلسة بعدما استمهل وكيل الدفاع عن المتهم للإطلاع على الملف.
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