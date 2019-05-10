إرجاء محاكمة متهم بالاتصال بالموساد ومحاولة قتل قيادي فلسطيني

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد روجيه حلو، الى 16 كانون الأول المقبل، محاكمة حسين. ب المتهم بـ"الاتصال ب​الموساد​ الإسرائيلي وهو على بينة من أمره، وتسليمه وثائق ومعلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، حصل عليها بصفته الوظيفية، والاشتراك في ​محاولة قتل​ القيادي الفلسطيني ​محمد حمدان​ عمدا بواسطة ​تفجير​ إرهابي، تنفيذا لأوامر عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، ومراقبة مراكز ​الجيش اللبناني​ وحواجزه".

وجاء إرجاء الجلسة بعدما استمهل وكيل الدفاع عن المتهم للإطلاع على الملف.