أعلن قائد الجيش السريلانكي ماهيش سيناناياكي أنه "تم احتواء خطر شن مزيد من هجمات المتشددين الإسلاميين وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد القيامة"، مؤكدا أن "المحققين توصلوا إلى أن مدبري التفجيرات لهم صلات بتنظيم داعش، لكن السلطات ما زالت تحاول معرفة قوة تلك الصلات".
ولفت الى أن "هناك صلة دولية، ونحن نعمل على تلك المسارات"، متوقعا "عودة الحياة في سريلانكا لطبيعتها خلال أيام كما سيعود الجيش لثكناته قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد جيش سريلانكا: تم احتواء خطر المتطرفين في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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