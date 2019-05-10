قائد سلاح الجو الإسرائيلي: كنا معلقين بيد حماس والمعادلة تغيرت لصالحها

أكد قائد هيئة أركان ​سلاح الجو الإسرائيلي​ الجنرال تومير بار، في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "أننا كنا قريبين من حالة التصعيد الشامل، فالمعادلة كانت حساسة جدا، وكان بإمكان الأمور أن تصل إلى تعرض غوش دان جنوب ​تل أبيب​ للصواريخ، وكنا معلقين بيد حماس، وقد حاولت الحركة تحقيق أهدافها، وكانت ستجرنا نحو التصعيد".

ولفت تومير بار إلى أنه "في الجولات السابقة كنا نهاجم أهدافا ومقرات غير مأهولة، ولكن حركة "حماس" فهموا هذه المرة بأن الأمور مختلفة، المعادلة تغيرت وحماس فهمت الأمور".