ترامب: التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "المباحثات مستمرة لاستكمال الاتفاق التجاري مع الصين بأسلوب شديد التوافق ولست مستعجلا على الإطلاق لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين".
وأوضح "أننا سنواصل التفاوض مع الصين على أمل ألا تحاول مجددا التراجع عن اتفاق"،لافتاً إلى "أننا سنستخدم إيرادات التعريفات الجمركية الجديدة من الواردات الصينية في شراء منتجات مزارعينا، وسنقدمها كمساعدات للدول الفقيرة "، مشددا على أن " التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة أكثر من أي صفقة من النوع التقليدي".
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