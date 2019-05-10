مشاركة لبنانية بمسيرة "الفوج الخالد" في موسكو بذكرى عيد النصر

شاركت الجالية اللبنانية في ​موسكو​ بمسيرة "الفوج الخالد" التي أقيمت في مختلف المدن الروسية بمناسبة ذكرى عيد النصر على الفاشية.

وانطلقت المسيرة المركزية من وسط موسكو وقدر عدد المشاركين فيها أكثر من مليون شخص حيث وصلت إلى ​الساحة الحمراء​.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسيرة حاملًا صورة والده الذي شارك في الحرب الشعبية العظمى ضد ألمانيا النازية.

وكان للجالية اللبنانية دور من خلال مشاركة "جمعية البيت اللبناني" في موسكو وعدد من اللبنانيين بالمسيرة حملوا خلالها الأعلام اللبنانية وأنشدوا بعض الأغاني الوطنية باللغة الروسية ما أثار اهتمام الكثير من المواطنين الروس والإعلاميين المتواجدين لتغطية الحدث.

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وكان لافتًا بروز اللبنانيين بقمصان بيض موحدة تحمل العلمين اللبناني والروسي وشعار الجمعية اللبنانية في موسكو.

يذكر أن "فوج الخالدين" هي حملة شعبية دولية تنظم في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق بمناسبة عيد النصر 9 أيار، ويسير المشاركون فيها حاملين صورًا لأقاربهم الذين قاتلوا في جبهات الحرب الوطنية العظمى بين 1941و 1945، كما أنهم يسجلون روايات عن بطولات آبائهم وأجدادهم على موقع الحملة الإلكتروني.

وانطلقت هذه الحملة في مدينة تومسك في العام 2011، لتنتشر تدريجيًا في معظم المدن الروسية، بما فيها موسكو ولينينغراد، كما أن مسيراتها تجري حاليًا في أراضي 64 دولة.