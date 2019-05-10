أفادت قاة "سكاي نيوز عربية" بأن "​السلطات التركية​ أعلنت عن تغريم شركة ​فيسبوك​ مبلغًا وقدره مليون ونصف المليون ليرة تركية بتهمة خرق البيانات".

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية تغرّم فيسبوك بـ1.5 مليون ليرة تركية بتهمة خرق البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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