إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "القوات الإسرائيلية المتمركزة على السياج الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي صوب عدد من المزارعين ما أدى إلى إصابة أحدهم، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة".
وتأتي إصابة المزارع قبل ساعات قليلة من انطلاق فعالية جمعة رفض صفقة القرن على حدود غزة.
وبدأ وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية، الإثنين الماضي، ليوقف الهجمات التي شنّها الجانبان في نهاية الأسبوع الماضي.
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