إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "القوات ال​إسرائيل​ية المتمركزة على ​السياج الحدودي​ شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي صوب عدد من ​المزارعين​ ما أدى إلى إصابة أحدهم، نقل على إثرها إلى ​مستشفى​ الشفاء غرب المدينة".

وتأتي إصابة المزارع قبل ساعات قليلة من انطلاق فعالية جمعة رفض ​صفقة القرن​ على حدود غزة.

وبدأ وقف ​إطلاق نار​ بين إسرائيل و​الفصائل الفلسطينية​ في ​قطاع غزة​، بوساطة مصرية، الإثنين الماضي، ليوقف الهجمات التي شنّها الجانبان في نهاية الأسبوع الماضي.