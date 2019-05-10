سفارة روسيا بألمانيا: مجهولون يدنسون مقبرة عسكرية سوفيتية

أكدت ​السفارة الروسية​ لدى ​ألمانيا​ أن ​الأجهزة الأمنية​ الألمانية فتحت تحقيقًا في قضية تخريب داخل المقبرة العسكرية السوفيتية في مدينة شبرمبرغ شرقي البلاد"، مشيرة إلى أن "بعد عدة ساعات من انتهاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى في المقبرة العسكرية السوفيتية في شبرمبرغ في ولاية براندنبورغ الفيدرالية، قام أشخاص مجهولون بتدنيس قبور الجنود السوفييت الذين سقطوا في الحرب".

وأوضحت السفارة إلى أن "وفقًا للمعلومات الأولية، رسم المهاجمون الرموز ​النازية​ على شواهد القبور ورشوها بالطلاء"، لافتة إلى أن "السلطات المحلية شرعت بالعمل على تنظيف المقبرة وإعادتها إلى وضعها السابق".

ويذكر أن في مقبرة شبرمبرغ، يدفن 678 من جنود و​ضباط الجيش​ الأحمر السوفيتي، من الذين قاتلوا على جزء من الجبهة الأوكرانية الأولى.