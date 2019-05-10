النشرة: الجيش السوري واصل العملية العسكرية في ريف حماه الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الجيش السوري​ واصل العملية العسكرية في ​ريف حماه​ الشمالي بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات الجوية على مقرات وتجمعات للمجموعات المسلحة في بلدات كفرزيتا و اللطامنة وحصرايا والزكاة والأربعين بالريف الشمالي، كما استهدف ايضا مواقع المسلحين في ​خان شيخون​ والهبيط و​كفرنبل​ و​معرة النعمان​ والنقير وكفروما وكفر سجنة ب​ريف إدلب الجنوبي​.

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