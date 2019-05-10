إصابة شاب فلسطيني بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة وسط غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (أ ش أ):

أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بقنابل الغاز شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على عدد من الشبان اقتربوا من السياج الأمني قرب مخيم العودة شرق البريج، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المتظاهرين في تلك المنطقة ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين في التدفق على مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن" تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير الفلسطينية.

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ووصل المشاركون إلى خمس نقاط على طول الحدود في رفح، خان يونس، البريج، غزة وجباليا، للتأكيد على استمرار مسيرات العودة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة - في بيان - أن 304 فلسطيني استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس 2018 منهم 59 طفلا و10 سيدات.

كما أشارت الوزارة إلى أن 17301 فلسطيني أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3544 طفلا و1168 سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق القطاع.