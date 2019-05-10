مطار القاهرة يخصص مركزا موحدا لفحص المعدات بأرض المهبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

خصصت شركة ميناء القاهرة الدولي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، مقرًا بمهبط الطائرات ليكون مركزًا موحدًا لفحص المعدات الموجودة على المهبط، لتسهيل الإجراءات على الشركات العاملة بمطار القاهرة.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم الجمعة، إن المركز الموحد بداية لخطوة مستقبلية لتطبيق نظام الميكنة في عملية الفحص، وإصدار التراخيص التي ستكون من شأنها الحفاظ على البيانات ومراقبتها بشكل.

وأضافت أن المقر الجديد جرى تخصيصه بجوار هناجر 6000، لتكون مقرًا لمركز الفحص يضم الإدارات المعنية بفحص واختبار صلاحية المعدات على المهبط وتجديد تراخيصها، موضحًا أن إصدار الموافقة على فحص المعدة وصيانتها وتجديد ترخيصها يتم من خلال إدارات (البيئة والفحص الفني والمرور والإرشاد والحماية المدنية)، وهو أمر كان يستغرق وقتًا طويلًا في السابق.

وأوضحت المصادر، أن المركز دوره جمع كل المعنيين بأمور فحص المعدات في مركز رئيسي موحد، لتسهيل الإجراءات وإنجازها في وقت قصير.