سريلانكا: منفذو هجوم عيد الفصح على صلة بداعش.. وتم احتواء خطر المتطرفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال قائد جيش سريلانكا، إن منفذي هجوم عيد الفصح كانوا على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أنه تم احتواء خطر المتطرفين في البلاد وتفكيك جزء كبير من شبكة المفجرين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان أكثر من 250 شخصا قد لقوا مصرعهم فى الهجمات التى أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها ونفذتها جماعة متشددة محلية موالية، فيما أعلنت الشرطة قبل أيام مقتل واعتقال جميع المتورطين فى الهجمات.

وقررت السلطات في سريلانكا، إعادة فتح المدارس التي تديرها الكنائس اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إغلاقها إثر سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل المئات.