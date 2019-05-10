ضبط 4 مخابز بالدقهلية تنتج خبز مدعم غير مطابق للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 4 مخابز بنطاق مركز أجا وتحرير محاضر لها لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات وبه تلاعب بالوزن.

وكانت حملة مكبرة برئاسة عبدالناصر أبوالفتوح، ووائل الطنطاوى، مفتشي التموين، بإشراف السيد دايره، وكيل الوزارة، قد قاموا بالمرور على عدد من المخابز بنطاق مرك اجا اسفرت عن ضبط "محمد .ا.ب"، صاحب مخبز بقرية اخطاب ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وضبطت الحملة مخبز بذات الناحية ملك "م .م.ا"، ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و مخبز ملك "ع.ن.ع"، بقرية الانشاصية ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وثالث ملك "م .ا.ا"، بقرية صهرجت الصغرى لعدم وجود ميزان.

ووجه حمزة ابوالفتوح، مدير ادارة تموين أجا، بعرض محاضر المخالفين على النيابة العامة لأعمال شئونها، وتكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين.