"الأعلى للإعلام": 3 مسلسلات بلا مخالفات.. والدراما تحسنت عن العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

كشف جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيصدر يوم الأحد المقبل تقرير الإعلانات والبرامج، والذي يعتبر أول تقرير شامل عن الأسبوع الأول للأعمال الرمضانية، ويشمل أيضا الأعمال الدرامية.

وقال شوقي لمصراوي، إن المجلس رصد انخفاضًا في حجم المخالفات بالمسلسلات مثل التدخين والإيحاءات الجنسية عن العام الماضي، وأغلب ما رصدناه يندرج تحت الألفاظ السوقية.

وأضاف: نبحث السياق الدرامي لمشاهد العنف والكلمات السوقية لأن المجتمع يحارب العنف، والسنة الماضية كانت هناك العديد من الإهانات للمرأة، بينما هذا العام يوجد مسلسلات جيدة لم نرصد بها مخالفات تذكر مثل قمر هادي وزلزال وكلبش ٣.

وشدد شوقي، على أن لجان التقييم بالمجلس لا تنساق وراء السوشيال ميديا ولكن تعتمد على تقييم موضوعي وفقا للمعايير والأكواد التي وضعها المجلس، لافتًا إلى حرص المجلس على إعداد ملف لكل مسلسل مع تحديد القنوات التي يعرض بها وتقييم كل مسلسل على حدة، حيث تم إنذار القنوات التي تعرض بعض المسلسلات التي بها مخالفات لتجنبها، مشيرا إلى أن هناك قنوات تستجيب للمجلس وتحذف مشاهد بها مخالفات للمعايير.