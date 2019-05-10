محافظ الدقهلية يعتمد صرف 880 ألف جنيه لـ 55 مشروعًا للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مبلغ 880 ألف جنيه من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين عن شهر أبريل الماضي بدون فوائد لإقامة مشروعات جديدة.

وقال محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، إن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

Advertisements

وشدد الحافظ على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة ،وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم .

وأوضح محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات .

من جهتها قالت زينب الامشاطي، مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه قد جري صرف المبلغ لـ 55 من الشباب "ذكور ،إناث " على مستوى 15 وحدة محليـة بالمحافظة ليصل إجمالي القروض التي وفرها الجهاز لشباب الخريجين إلى 76 مليونا و824 ألف جنيه واستفاد منها 11 ألف و35 فتاة وشابًا.