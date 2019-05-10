واشنطن تؤكد لقاء بومبيو لبوتين ولافروف في سوتشي 14 مايو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته لروسيا في الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري.
وذكرت الخارجية - في بيان لها-"سيتوجه الوزير بومبيو إلى سوتشي في روسيا يوم 14 مايو ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة جميع التحديات الثنائية ومتعددة الأطراف".
وأضافت الوزارة أن بومبيو سيغادر واشنطن بعد غد الأحد 12 مايو ويصل إلى موسكو يوم 13 مايو للقاء فريق وزارته في السفارة الأمريكية بموسكو، ومن المقرر أن يلتقي كذلك بكبار رجال الأعمال الأمريكيين في روسيا وطلاب بعثات التبادل العلمي، كما سيضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.
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