ترامب: لا حاجة للإسراع في المفاوضات التجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه "لا حاجة للإسراع" في مفاوضات التجارة مع بكين، وذلك بعد ساعات قليلة على دخول زيادة في الرسوم الجمركية فرضتها واشنطن على سلع صينية حيز التنفيذ، فيما توعدت بكين بالرد.

وقال ترامب - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - "المحادثات مع

الصين تتواصل بشكل ودي جدا - لا حاجة على الإطلاق للإسراع - فيما تسدد الصين رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة للولايات المتحدة على سلع ومنتجات بقيمة 250 مليار دولار، هذا المبلغ الضخم يذهب مباشرة إلى الخزانة الأمريكية".



وأضاف أن "الرسوم في بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق تجاري"، لافتا إلى أن "الرسوم ستعود على بلدنا بثروة أكبر بكثير من اتفاق تقليدي من نوعه، وهي أيضا أسرع وأكثر سهولة".



من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إنها "تأسف بشدة" للقرار الأمريكي، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.