لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن"إسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا" البحرية.

وقال اليوم الجمعة​ في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة إ​ننا

"تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكدا أن "إسرائيل​ أعجزمن أن تمد يدها على ثرواتنا".

وأمل باسيل أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين،​ وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشددا على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".