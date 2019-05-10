غرق قارب يقل 70 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

غرق قارب يقل مهاجرين قرب سواحل تونس فيما لا تزال الأنباء متضاربة حول عدد الضحايا. وتفيد الأنباء بأن القارب القادم من ليبيا كان يقل على متنه قرابة 70 مهاجرًا وأن 50 منهم على الأقل لقى مصرعه غرقًا فيما أنقذت قوارب صيد، كانت في المكان، 16 شخصًا آخرين.

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