فرنسا: مقتل جنديين في تحرير رهائن ببوركينا فاسو

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل عسكريَيْن فرنسيين في عملية عسكرية أدت إلى تحرير أربع رهائن من أيدي خاطفيهم شمال بوركينا فاسو. أيدي خاطفيهم شمال بوركينا فاسو. وقال الإليزيه، في بيان، إن الأربعة المحررون هم فرنسيان وأمريكية وكورية جنوبية. وخطف سائحان فرنسيان أثناء قيامهما برحلة سفاري في بنين الأسبوع الماضي وعثر على مرشدهم المحلي ميتًا.

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